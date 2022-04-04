МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно растут после падения прошлой недели примерно на 13%, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на фоне вспышки коронавируса в Китае

По состоянию на 8.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,76% — до 105,18 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 100 долларов.

На прошлой неделе нефть обвалилась в цене примерно на 13% на новостях о рекордном высвобождении сырья из резервов США. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей нефти в течение полугода.

В итоге марка Brent за неделю подешевела на 13,48%, WTI — на 12,84%, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года, когда нефть обеих марок снижалась примерно на 20% в свете вспышек коронавируса.