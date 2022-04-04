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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220404/836581070.html
Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро
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https://россиясегодня.рф
. Рубль в начале торгов понедельника консолидируется около достигнутых уровней: компенсировал часть снижения первых минут торгов к доллару и вышел в плюс к евро, следует из данных... ПРАЙМ, 04.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника консолидируется около достигнутых уровней: компенсировал часть снижения первых минут торгов к доллару и вышел в плюс к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 15 копеек — до 84,1 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 92,94 рубля.
Минутами ранее доллар максимально поднимался до 85,32 рубля, евро — до 94,11 рубля.