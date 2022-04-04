МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника консолидируется около достигнутых уровней: компенсировал часть снижения первых минут торгов к доллару и вышел в плюс к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 15 копеек — до 84,1 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 92,94 рубля.

Минутами ранее доллар максимально поднимался до 85,32 рубля, евро — до 94,11 рубля.