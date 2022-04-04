МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Европейским центробанком (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,03%, до 7540 пунктов, французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 6674,93 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 14377,7 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник пытаются предугадать дальнейшие действия ЕЦБ по монетарной политике. Многие из них склоняются к тому, что регулятор может заметно ужесточить денежно-кредитную политику.

Таким перспективам способствовал пятничный отчет о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 6,6%.

Трейдеры также обратили внимание на статданные по еврозоне, которые оказались хуже прогноза. Согласно данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов в апреле упал до минус 18 пунктов с минус 7 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 9,2 пункта. Показатель стал минимальным с июля 2020 года.

Кроме того, пессимизму трейдеров способствует геополитическая напряженность вокруг Украины. Введение антироссийских санкции привело к тому, что покупательская способность в Европе снижается из-за рост цен на нефть и газ.