МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" не возобновила в понедельник торги расписками TCS Group Holding (куда входит "Тинькофф банк"), как анонсировала, следует из сообщения торговой площадки. Фондовые биржи АТР закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

"Четвёртого апреля 2022 года не будут возобновлены торги ценными бумагами TCS Group Holding PLC. О дате возобновления торгов будет сообщено дополнительно в официальных каналах коммуникаций "СПБ Биржи", — говорится в сообщении.

Ранее "СПБ Биржа" сообщала, что возобновит биржевые торги ценными бумагами TCS Group 4 апреля. Также планировалось возобновить (но не ранее 7 апреля) биржевые торги ценными бумагами Fix Price, X5, Globaltrans Investment, Softline, VK, Cian, HeadHunter, Ozon, Yandex.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, в том числе корпораций из России, но зарегистрированных за рубежом.