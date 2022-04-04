МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" не возобновила в понедельник торги расписками TCS Group Holding (куда входит "Тинькофф банк"), как анонсировала, следует из сообщения торговой площадки.
"Четвёртого апреля 2022 года не будут возобновлены торги ценными бумагами TCS Group Holding PLC. О дате возобновления торгов будет сообщено дополнительно в официальных каналах коммуникаций "СПБ Биржи", — говорится в сообщении.
Ранее "СПБ Биржа" сообщала, что возобновит биржевые торги ценными бумагами TCS Group 4 апреля. Также планировалось возобновить (но не ранее 7 апреля) биржевые торги ценными бумагами Fix Price, X5, Globaltrans Investment, Softline, VK, Cian, HeadHunter, Ozon, Yandex.
"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, в том числе корпораций из России, но зарегистрированных за рубежом.