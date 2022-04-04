МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций Twitter, бумаги соцсети подскочили на предторгах на 28%. Илон Маск назвал три угрозы существованию человечества

В заявлении, опубликованном на сайте Комиссии, сообщается, что Маск владеет 73,5 миллиона акций Twitter, что составляет 9,2% от всего пакета акций.

На этом фоне бумаги сервиса микроблогов подскочили в цене на предторгах на 28%.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.