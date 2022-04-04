МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы оценивают перспективы развития экономики в условиях глобальной неопределенности. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,02%, до 34726 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14919 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4547 пунктов.

В то время как в мире сохраняется глобальная неопределенность, инвесторы пытаются предположить, какими могут быть последствия для мировой экономики. Аналитики полагают, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций приведет в сохранению высокого уровня инфляции, в том числе и в США, на долгий срок.

"Учитывая всю сохраняющуюся неопределенность, я немного удивлен тем, насколько силен фондовый рынок (США — ред.). Долгосрочными последствиями конфликта будет более высокая инфляция в долгосрочной перспективе", — приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела инвестиционной стратегии по Европе, Ближнему Востоку и Африке State Street Global Advisors Альтафа Кассама (Altaf Kassam).

Кроме того, инвесторы ожидают публикацию протокола мартовского заседания ФРС, в котором инвесторы рассчитывают найти подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.