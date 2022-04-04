МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растёт за счёт сохранения спроса на этот драгметалл как на инфляционный хедж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 8,85 доллара, или на 0,46%, до 1932,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67%, до 24,49 доллара за унцию.
Повышение вероятности ужесточения антироссийских международных санкций привело к возвращению опасений ускорения инфляции. Поэтому спрос на золото как на инфляционный хедж растет даже несмотря на то, что инвесторы ждут публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором участники торгов ожидают увидеть сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики в условиях роста потребительских цен.
"Золото держится довольно хорошо, несмотря на учитываемые рынком многочисленные повышения учётных ставок и сохранение склонности к риску. Инфляционный риск, видимо, оказывает достаточную помощь", — сказал аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.