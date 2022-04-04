МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растёт за счёт сохранения спроса на этот драгметалл как на инфляционный хедж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США торгуются разнонаправленно

По состоянию на 17.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 8,85 доллара, или на 0,46%, до 1932,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67%, до 24,49 доллара за унцию.

Повышение вероятности ужесточения антироссийских международных санкций привело к возвращению опасений ускорения инфляции. Поэтому спрос на золото как на инфляционный хедж растет даже несмотря на то, что инвесторы ждут публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором участники торгов ожидают увидеть сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики в условиях роста потребительских цен.

"Золото держится довольно хорошо, несмотря на учитываемые рынком многочисленные повышения учётных ставок и сохранение склонности к риску. Инфляционный риск, видимо, оказывает достаточную помощь", — сказал аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.