2022-04-04T19:19:09+03:00
2022-04-04T19:19:09+03:00
2022-04-04T19:19:09+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220404/836586226.html
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос на 1%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в понедельник вырос чуть более чем на 1% по индексу Мосбиржи и сильнее — по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 04.04.2022
рынки, новости, рынок акций рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295079.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295079.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295078.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295078.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295077.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/50/832295077.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос чуть более чем на 1% по индексу Мосбиржи и сильнее — по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,02%, до 2787,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,75%, до 1051,68 пункта. Рубль к доллару к 18.50 мск рос на порядка 35 копеек.
В лидерах роста акции ВТБ (+11,56%), префы Сбербанка (+9,09%) и его обыкновенные акции (+7,44%).