МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос чуть более чем на 1% по индексу Мосбиржи и сильнее — по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,02%, до 2787,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,75%, до 1051,68 пункта. Рубль к доллару к 18.50 мск рос на порядка 35 копеек.

В лидерах роста акции ВТБ (+11,56%), префы Сбербанка (+9,09%) и его обыкновенные акции (+7,44%).