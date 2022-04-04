МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" начнет биржевые торги расписками TCS Group Holding (куда входит "Тинькофф банк"), а также своими акциями во вторник с 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки.

"СПБ Биржа" начнет биржевые торги 5 апреля 2022 года в режиме основных торгов по следующему расписанию: с 10.00 мск — ценными бумагами TCS Group Holding PLC и ПАО "СПБ Биржа", — говорится в сообщении.

Ранее "СПБ Биржа" планировала возобновить биржевые торги ценными бумагами TCS Group 4 апреля, однако позднее сообщила, что в понедельник они не возобновятся.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, в том числе корпораций из России, но зарегистрированных за рубежом.