МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись умеренным ростом на общерыночном позитиве, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, до 7558,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,7%, до 6731,37 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14518,16 пункта.

По итогам торгов понедельника рынки Азии закрылись ростом, причем гонконгский индекс подскочил на 2,1%, в свою очередь ключевые индексы США также торгуются в плюсе.

Аналитики IG, слова которых приводит газета Wall Street Journal, связали такой оптимизм с тем, что возможность дальнейшего ужесточения санкций в отношении России уже не играет такой серьезной роли в динамике рынков, поскольку инвесторы учатся не обращать внимание на краткосрочные последствия.