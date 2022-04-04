МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Московская биржа 5-8 апреля по решению Банка России проведет торги по регламенту 4 апреля, говорится в сообщении торговой площадки.

"5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по регламенту, установленному на 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением Московской биржи. 5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов", — отмечается там же.

Согласно ранее установленному регламенту, на рынке акций будут доступны: с 9.50 мск до 18.50 мск все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов и c 9.50 мск до 19.00 мск в режиме РПС/РПС с ЦК.

Также на рынке акций с 9.50 мск до 19.00 мск будут торговаться остальные иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.50 мск до 18.50 мск паи паевых инвестиционных фондов в режиме основных торгов и c 9.50 мск до 19.00 мск в режиме РПС/РПС с ЦК; торги остальными инструментами рынка акций не проводятся.

На рынке облигаций пройдут торги: с 9.50 мск до 18.50 мск всеми облигациями (за исключением корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций РФ без централизованного хранения сертификата в НРД) в режиме основных торгов и с 9.30 мск до 19.00 мск в режиме РПС/РПС с ЦК; c 9.30 мск до 19.00 мск корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ в режиме РПС/РПС с ЦК; с 9.30 мск до 19.00 мск в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". Торги облигациями проводятся с расчетами в рублях, напоминает биржа.

Торги на валютном рынке пройдут с 9.50 мск до 19.00 мск (9.50-10.00 мск аукцион открытия); с 10.00 мск до 23.50 мск – сделки во внесистемном режиме торгов с одного расчетного кода.