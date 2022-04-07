МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 0,92% по индексу Мосбиржи и показал усиленный рост по долларовому индексу РТС за счет укрепления рубля, следует из данных торговой площадки. В Еврокомиссии оценили последствия расчетов за газ в рублях

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,92% — до 2635,39 пункта, долларовый РТС — на 5,57%, до 1092,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютных торгов снизился на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, курс евро — на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.

Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций" отмечает, что российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в зоне положительных значений. Он предполагает, что, с одной стороны, новые западные санкции не затронули основные поставки сырья из России — это позитивно восприняли инвесторы. С другой стороны, говорит Бахтин, активное укрепление рубля продолжило сдерживать динамику акций сырьевых экспортеров.

"Российский рынок возобновил рост на фоне проблем с принятием очередного санкционного пакета в Европе. Участники Евросоюза так и не смогли договориться о блокировке поставок российского угля, так как против любых энергетических ограничений выступает Венгрия. На российском рынке дорожают сильно перепроданные накануне акции банков, что также может свидетельствовать о покупках на средства Фонда национального благосостояния", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций" считает, что новый пакет антироссийских санкций США и ЕС, равно как и предыдущие меры со стороны Запада, не затрагивает основные поставки сырья из России — что позитивно воспринимается участниками российского рынка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста акции ПИКа (+8,32%), ДВМП (+6,36%), обыкновенные акции "Башнефти" (+5,63%), "Мечела" (+3,45%) и Сбербанка (+4,17%).

Алексей Головинов из Промсвязьбанка уточняет, что поддержку индексу Мосбиржи в основном оказали бумаги финансового сектора: после вчерашнего обвала восстанавливались акции Сбербанка и ВТБ.

"Котировки ГК "ПИК" получили импульс к росту благодаря информации о том, что компания построит 800 тысяч квадратных метров недвижимости в столичном районе Бутово", — пояснили аналитики из "Фридом Финанс".

В лидерах падения – акции "Акрона" (-4,91%), Petropavlovsk (-4,95%), Polymetal (-3,78%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отметили, что Petropavlovsk начал дешеветь еще в среду, когда стало известно о срыве сделки продажи 29,18% доли в капитале "Южуралзолота" компании "Регион". В четверг падение продолжилось, поскольку акции золотодобытчика были исключены из состава индекса MSCI UK Small Cap, полагают аналитики.

"По поводу золотодобывающих компаний можно говорить лишь об относительной перекупленности бумаг, но в условиях относительно крепкого рубля и покупки золота Центробанком РФ у золотодобывающих компаний работает модель, в рамках которой они могут получать более высокую выручку от продаж внутри России, чем на внешних рынках", — пояснил Андрей Кочетков из "Открытие Research"

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На наш взгляд, на российском фондовом рынке продолжает наблюдаться безыдейность", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Он добавляет, что на фоне ожидаемого снижения цен на энергоносители и предстоящего — пятничного — укрепления доллара, вероятно, индекс Мосбиржи 8 апреля не сможет удержаться выше отметки 2600 пунктов.

Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций" полагает, что в конце недели снизить активность покупателей на российском рынке может фактор пятницы — индекс Мосбиржи в этот день может двигаться разнонаправленно вблизи достигнутых рубежей.

"В фокусе внимания инвесторов останутся геополитические новости, в частности сигналы с переговорного процесса по деэскалации конфликта на Украине, а также курсовая динамика рубля и сырьевые цены. По нашему мнению, 8 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2570-2720 пунктов", — заключил Бахтин.