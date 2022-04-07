МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись в минусе вслед за снижением индексов США после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47%, до 7551,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 6461,68 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 14078,15 пункта.

Как отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, инвесторы по всему миру продолжают оценивать протокол ФРС США, в котором регулятор заявил, в частности, что будет сокращать активы на балансе на 95 миллиардов долларов в месяц.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что регулятор намерен и дальше ужесточать свою монетарную политику, в связи с этим европейские индексы, как и американские, снижаются второй день подряд.

По словам эксперта, давление на фондовые рынки также продолжает оказывать политическая неопределенность на фоне отсутствия прогресса в переговорах России и Украины.