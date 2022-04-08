МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись в плюсе после нескольких дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,56%, до 7669,56 пункта, французский CAC 40 — на 1,34%, до 6548,22 пункта, немецкий DAX — на 1,46%, до 14283,67 пункта.

Ранее FTSE 100 снижался две торговые сессии подряд, CAC 40 и DAX – три. Основным фактором для негатива стал протокол мартовского заседания Федрезерва США, в котором регулятор указал на свои намерения продолжать ужесточение монетарной политики. Это вызвало беспокойство трейдеров, которые оценивают потенциальные экономические риски, связанные с геополитической напряженностью.

Кроме того, аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, считает, что европейские индексы поддержало также ослабление курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару.

Неделю же ключевые индексы Европы завершили без единой динамики – FTSE 100 вырос на 1,8% (индикатор демонстрирует рост по итогам пятой недели подряд), CAC 40 и DAX снизились на 2% и 1,1% соответственно.