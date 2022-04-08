МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного изменения российского рынка акций и легкого укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Эксперт спрогнозировал, как рубль отреагирует на отмену комиссии

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе останется около 2592 пунктов.

Цена на нефть марки Brent упадет на 2,8 доллара, до 98,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,09 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара сползет на 30 копеек, до 75,75 рубля, евро на 40 копеек, до 82,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"На повестке мировых рынков очередной виток ужесточения риторики ФРС США, которая планирует девять повышений размера базовой процентной ставки и начало сокращения баланса в мае. Для фондовых площадок это значительное препятствие для продолжения роста, поэтому более вероятна консолидация основных индексов или сценарий умеренной коррекции", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

На предстоящей неделе будет опубликована важная для рыночных настроений информация, главные данные выйдут во вторник – это ежемесячный отчет ОПЕК, а также показатель потребительской инфляции США (ИПЦ) за март, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Если темпы роста цен превысят прогноз, ФРС получит дополнительный довод, чтобы перейти к более решительным действиям по нормализации денежно-кредитной политики. Это транслируется в дальнейшее усиление доллара США и давление на рисковые активы, считает аналитик.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что на следующей неделе рынок США вполне может попытаться отскочить в ожидании стартующего в конце недели сезона корпоративной отчетности, который традиционно начинается финансовыми результатами ведущих банков.

"Впрочем, вряд ли стоит ждать ралли — рост ставок, высокие цены на топливо и ожидаемое ускорение потребительской инфляции несут риски как по ФРС, так и заставляют опасаться охлаждения в будущем потребительской активности", — добавляет он.

"На будущей неделе состоится заседание ЕЦБ по ключевой ставке. Европейский регулятор оказался перед непростой дилеммой. С одной стороны, инфляция разгоняется и в прошлом месяце достигла рекордно высокого уровня в 7,5%. С другой стороны, ситуация на Украине и последствия санкционного противостояния с РФ могут ощутимо охладить рост европейской экономики, что делает повышение ставок в текущей ситуации опасным", — говорит Бахтин.

Учитывая сезонное ослабление спроса на нефть (отопительный сезон завершается, автомобильный — начнется в конце мая), Локтюхов ждет, что спекулятивная премия в котировках продолжит сужаться и стоимость Brent вернется в зону 90-100 долларов за баррель. Банк России с 11 апреля отменит комиссию за биржевые сделки с валютой

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Как отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", по их оценкам, на предстоящей неделе характер динамики российских биржевых индексов не претерпит существенных изменений.

Локтюхов из Промсвязьбанка на ближайшие перспективы российского рынка акций смотрит консервативно.

"Острый дефицит поддерживающих идей, санкционное давление на отдельные "фишки" и повышенная степень неопределенности вокруг развития ситуации на Украине заставляют опасаться сохранения консервативного настроя инвесторов", — говорит он.

"Динамику рынка будут определять преимущественно новости геополитики и компаний. Фундаментальных оценок нет, и появятся они не скоро. Характер торгов будет соответствовать преобладающему влиянию краткосрочных спекулятивных операций – два-три дня консолидированного роста, который сменяется бурной коррекцией по широкому спектру бумаг", — отмечает в свою очередь Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Полноценный восходящий тренд еще не восстановился, но в то же время "быки" пока не сдают позиций, а при закреплении выше указанных сопротивлений покупки могут ускориться, отмечает Елена Кожухова из ИК "ВелесКапитал".

"Рынок находится на краткосрочном перепутье. Среди негативных фундаментальных факторов можно выделить возможное введение нефтяного эмбарго против России странами ЕС, которое будет обсуждаться в самом начале следующей недели и могло бы негативно сказаться в том числе на рубле", — указывает аналитик.

Позитивными драйверами в то же время могли бы стать ослабление геополитической напряженности и продолжение переговоров с Украиной наряду с санкционной паузой западных стран после введения новых пакетов ограничений, добавляет она. ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ КРЕПКИМ

Снижение курса доллара на следующей неделе может быть ограниченным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В текущих условиях снижение ключевой ставки ЦБ не оказало особо сильного влияния на рубль, но возросла вероятность смягчения ряда принятых мер. При реализации такого сценария дальнейшее укрепление рубля может быть ограниченным, но в отсутствии таких действий курс доллара может опуститься ниже 74 рублей на следующей неделе", — добавляет он.

Рубль после снижения процентной ставки ЦБ РФ до 17% может потерять часть краткосрочной поддержки в том числе ввиду положения у важных технических значений (70 рублей и 80 рублей против доллара и евро соответственно), но в целом сигналов на смену восходящего тренда по российской валюте пока не поступало, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку может повысить спрос на российские корпоративные облигации и в целом поддержит интерес к рублевым активам, провоцируя дальнейшую ликвидацию локальными инвесторами валютных позиций, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Наиболее защищенными по-прежнему выглядят бумаги экспортных секторов, в первую очередь нефтянки ("Газпром") и цветмета ("Норникель", "Полюс"), а также потребительского сектора ("Магнит", X5)", — считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что операционные результаты за первый квартал представят Petropavlovsk, ММК, НЛМК и "Северсталь", дивиденды может рассмотреть "Совкомфлот".