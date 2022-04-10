МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Торги на рынках Московской биржи с 11 апреля будут проводиться по регламенту предыдущей недели, говорится в сообщении торговой площадки. Экономист назвал пять секретов восстановления рубля

В частности, торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами компаний, осуществляющих экономическую деятельности на территории РФ, будут проходить в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск, а также в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК в период с 9.50 до 19.00 мск. Остальные иностранные ценные бумаги будут доступны для торгов только в режиме РПС/РПС с ЦК с 9.50 до 19.00 мск.

Кроме того, на рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестиционных фондов.

Торги всеми облигациями (за исключением корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций РФ без централизованного хранения сертификата в НРД) будут проходить в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск и в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК в период с 9.30 до 19.00 мск.

Торги корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ будут проходить в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК с 9.30 до 19.00 мск, торги облигациями в режиме "Выкуп: Адресные заявки" — с 9.30 до 19.00 мск. Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

Торги облигациями проводятся с расчетами в рублях, также на рынке облигаций будут доступны сделки РПС/РПС с ЦК в иностранной валюте.

Торговый период основной сессии на валютном рынке — с 10.00 до 19.00 мск. Торги на срочном рынке доступны с 10.00 до 18.45 мск. На денежном рынке торги в адресных режимах проводятся с 9.30 до 19.00 мск, в безадресных режимах – с 10.00 до 19.00 мск.