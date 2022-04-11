МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к слабому снижению по индексу Мосбиржи после символического роста на старте и более ощутимо падает по РТС за счет резкого ослабления рубля на фоне отмены Банком России комиссии 12% на покупку валюты на бирже, следует из данных Московской биржи. Рубль слабеет после отмены комиссии на покупку валюты на Мосбирже

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижается на 0,29%, до 2585,73 пункта, долларовый РТС — на 3,88%, до 1038,74 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,13%.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 2 рубля, до 78,08 рубля, курс евро — на 1, 92 рубля, до 84,62 рубля.