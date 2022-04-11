МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Московская биржа не фиксирует недостатка ликвидности на валютном рынке, торги по всем валютным парам идут в обычном режиме, прокомментировала пресс-служба биржи РИА Новости с связи с сообщением "Тинькофф банка". "Тинькофф банк" ограничил сделки с валютами в приложении

Ранее в понедельник "Тинькофф банк" предупредил, что временно отключил в приложении возможность покупать все валюты, кроме долларов, евро, фунтов и юаней, что, по данным банка, связано с нехваткой валюты на Мосбирже.

"Торги идут в обычном режиме по всем инструментам, недостатка ликвидности не наблюдается, объемы торгов это подтверждают. За первые два часа торгов объем операций превысил 570 миллиардов рублей (свыше 7,5 миллиарда долларов.) Никаких ограничений по работе для участников и их клиентов со стороны биржи не предусмотрено", — сообщили в Мосбирже.

ЦБ РФ с 11 апреля отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже на 13.30 мск растет на 2 рубля, до 78,08 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 84,57 рубля.