МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем незначительно снижается по индексу Мосбиржи, при этом более сильное снижение наблюдается по долларовому индексу РТС — на 4,6% за счет ослабления рубля, следует из данных торговой площадки. Рубль слабеет к евро и доллару

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник снижается на 0,18%, до 2588,08 пункта, долларовый индекс РТС падает на 4,6%, до 1030,56 пункта на фоне ослабления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.39 мск растет на 2,9 рубля, до 78,98 рубля.

На рынке акций сегодня доступны с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов.

В первые минуты торгов понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, после чего перешел к росту, но затем вернулся к уровню открытия торгов.

"После небольшой просадки на старте сессии индекс Мосбиржи совершил рывок вверх, получая поддержку от резкого ослабления рубля. Индекс РТС, напротив, испытал серьезное снижение, но вскоре также продемонстрировал восходящий импульс, отыграв существенную часть потерь. Затем индекс Мосбиржи сдал позиции, растеряв почти весь плюс из-за коррекционного укрепления рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он отмечает, что российский рынок акций остается под сильным влиянием валютного фактора. В пятницу — после закрытия торгов — ЦБ РФ ослабил валютные ограничения, что вызвало в начале сессии активное ослабление рубля, но затем он ощутимо скорректировался, добавляет Бабин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Мечела" (+9,01%), Petropavlovsk (+8,1%) и расписки Globaltrans (+4,3%). Акции Росбанка взлетели на 40%

Акции Росбанка взлетели на 40% на фоне новостей о том, что холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Низколиквидные акции Росбанка выросли до 95,4 рубля за акцию (+39,47%), на текущий момент объем торгов не превышает 5 миллионов рублей.

Лидеры падения — депозитарные расписки HeadHunter (-3,88%), Ozon (-2,08%), акции "Аэрофлота" (-3,79%), "Новатэка" (-4,3%).

"Бумаги "Новатэка" корректируются после введения новых ограничений странами ЕС на поставки в Россию оборудования для переработки нефти и СПГ. На этом фоне неопределенность в отношении проекта "Арктик СПГ 2" усиливается. В особенности это касается введения в эксплуатацию его третьей очереди", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций" считает геополитическую обстановку очень неопределенной, что сохраняет высокие риски ее эскалации и ужесточения антироссийского санкционного режима. По его мнению, это препятствует формированию устойчивого восходящего тренда российских индексов.

"До конца сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2400–2800 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1200 пунктов", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".