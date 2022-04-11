МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник снижаются в ожидании ужесточения монетарной политики Федрезерва на фоне высокого уровня инфляции, свидетельствуют данные торгов. США ждут, что Россия скоро перестанет входить в число крупнейших экономик

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,42%, до 34576,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 13499,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 4444,94 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании данных о росте потребительских цен в стране. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,5% с 7,9% месяцем ранее.

Продолжающийся стремительный рост цен вынуждает Федрезерв США занять более жесткую позицию относительно своей монетарной политики, что, в контексте неопределенности перспектив мировой экономики, усиливает беспокойство рынков.

"Инвесторы видят, как растет число признаков того, что Федеральная резервная система займет более активную позицию по борьбе с инфляцией", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).