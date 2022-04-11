МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март) 2,7%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (март) 13  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль) 4,8% 5,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март) -48,1 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль) -12 тыс 58 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (февраль) 3,9% 3,9%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 2,5% 2,5%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,23 трлн юаней  
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель) -21,4 -35
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель) -39,3 -48
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель) 38,7  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,5% 0,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6,4% 6,6%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 7,9% 8,5%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 1,2%
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
19:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,92%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (март) -217 млрд долл -49,5 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2021)    