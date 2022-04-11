События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март)
|2,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (март)
|13
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль)
|4,8%
|5,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март)
|-48,1 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль)
|-12 тыс
|58 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (февраль)
|3,9%
|3,9%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|2,5%
|2,5%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,23 трлн юаней
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель)
|-21,4
|-35
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель)
|-39,3
|-48
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель)
|38,7
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,5%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6,4%
|6,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|7,9%
|8,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|1,2%
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|19:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,92%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (март)
|-217 млрд долл
|-49,5 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836640166.html