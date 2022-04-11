МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы покупают драгметалл, чтобы защититься от инфляции.

По состоянию на 17.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,5 доллара, или на 0,13% — до 1948,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,41% — до 25,172 доллара за унцию.

В среду инвесторы ждут данных по инфляции в США. Федеральная резервная система (ФРС) США уже повысила ставку и объявила о сокращении активов на балансе, но аналитики, тем не менее, ожидают ускорения годовой инфляции до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.

На этом фоне растет спрос на золото, которое традиционно используется как инфляционный хедж.