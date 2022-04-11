2022-04-11T18:57:00+03:00
2022-04-11T19:02:00+03:00
2022-04-11T18:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836641198.html
Российский рынок акций снизился по итогам торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в понедельник снизился по итогам торгов на 1,4% по индексу Мосбиржи, РТС потерял почти 6% на фоне ослабления рубля. Это следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 11.04.2022
рынки, новости, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по итогам торгов на 1,4% по индексу Мосбиржи, РТС потерял почти 6% на фоне ослабления рубля. Это следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,37%, до 2557,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,83%, до 1017,05 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 2,92 рубля — до 79 рублей, курс евро — на 3,3 рубля, до 86 рублей.