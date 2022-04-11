МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по итогам торгов на 1,4% по индексу Мосбиржи, РТС потерял почти 6% на фоне ослабления рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,37%, до 2557,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,83%, до 1017,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 2,92 рубля — до 79 рублей, курс евро — на 3,3 рубля, до 86 рублей.