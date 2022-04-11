МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне сохранения геополитической напряженности, при этом выросли бумаги золотодобытчиков на поддержке растущих цен на металл, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,37%, до 2557,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,83%, до 1017,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" закрытию торгов вырос на 2,99 рубля – 79,07 рубля, курс евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.

"Внешний фон остается смешанным, сырьевой фактор стать опорой никак не может, а санкционные риски плавно нарастают. В комплексе, это вынуждает участников торгов продавать", — говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитала".

Торги на российском рынке акций в понедельник завершились снижением ввиду сохранения напряженной геополитической обстановки и валютных колебаний, также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения также акции ДВМП (-5,63%), "Новатэка" (-4,91%), "Северстали" (-4,66%), расписки Ozon (-4,29%), HeadHunter Group (-4,21%), а также акции "Аэрофлота" (-4,01%), ВТБ (-3,85%), привилегированные акции Сбербанка (-3,63%) и акции "Алросы" (-3,61%).

Низколиквидные акции Росбанка еще в начале торгов взлетели на 40% на фоне новостей о том, что холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Поднявшись к уровням января 2020 года на низких объемах (чуть более 5 миллионов рублей), акции банка оставались там до закрытия торгов.

Также в лидерах роста — акции золотодобытчиков: бумаги "Селигдара" выросли на 9,25%, "Полюса" — на 5,42%, Petropavlovsk – на 4,85%, Polymetal – на 2,31%.

"Золотодобытчики смотрелись особенно уверенно на фоне внутридневного скачка цен на драгоценный металл к максимуму с середины марта 1969 долларов за тройскую унцию. Ближайшее важное краткосрочное сопротивление для золота расположено у 1975 долларов за тройскую унцию", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"Золото идет наверх в условиях мирового ухода от риска из-за геополитики и инфляции, но сдерживающим фактором при этом выступает увеличение доходностей гособлигаций", — добавляет она.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник в США будут опубликованы данные о росте потребительских цен в марте, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ожидается его ускорение до 8,5% в годовом выражении. Если показатель превысит прогноз, рисковые активы могут локально оказаться под усиленным давлением", — считает она.

Краткосрочно эксперт ожидает сохранения неоднородной динамики на российском рынке. По его оценкам, 12 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2500-2700 пунктов.

"На наш взгляд, индекс Мосбиржи в ближайшее время продолжит сползать к 2500 пунктам, если курс рубля к доллару не закрепиться выше 80,00. При таком раскладе выход из диапазона 2700-2500 пунктов, скорее произойдет вниз. Пока потенциальное тестирование уровня 2250 пунктов "лежит на столе". На подходе к указанной отметке мы можем вновь наблюдать более явное возвращение интереса к покупкам", — считает Михаил Шульгин из "Открытие Research".