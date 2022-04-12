МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по основным индексам после позитивного старта торгов и теряет порядка 0,6% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Курс рубля утром стабилизируется после падения в понедельник

Индекс Мосбиржи к 10.07 снижался на 0,57%, до 2542,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1009,93 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,13%.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 39 копеек — 79,46 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 86,17 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,92% — до 101,36 доллара за баррель.