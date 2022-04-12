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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836645765.html
Курс рубля утром стабилизируется после падения в понедельник
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https://россиясегодня.рф
. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 12.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 18 копеек, до 79,25 рубля, курс евро — снижается на 21 копейку, до 86,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
На самом открытии торгов доллар дешевел до 78,56 рубля, евро — до 85,51 рубля.
В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.