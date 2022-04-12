МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению во вторник утром

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 18 копеек, до 79,25 рубля, курс евро — снижается на 21 копейку, до 86,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

На самом открытии торгов доллар дешевел до 78,56 рубля, евро — до 85,51 рубля.

В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.