МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 30 марта, РТС закрепился ниже 1000 пунктов на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс рубля утром стабилизируется после падения в понедельник

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.03 мск снижался на 2,86% — до 2483,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,65%, до 979,93 пункта.

Сильнее рынка падают акции Сбербанка, ВТБ и "Алросы", которые теряют более 5% стоимости.