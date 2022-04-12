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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836646346.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 30 марта
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Российский рынок акций усилил падение: индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 30 марта, РТС закрепился ниже 1000 пунктов на негативном внешнем фоне, следует из данных... ПРАЙМ, 12.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 30 марта, РТС закрепился ниже 1000 пунктов на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.03 мск снижался на 2,86% — до 2483,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,65%, до 979,93 пункта.
Сильнее рынка падают акции Сбербанка, ВТБ и "Алросы", которые теряют более 5% стоимости.