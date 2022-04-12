МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы во вторник снижаются на статданных о рекордно высокой инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,38% — до 7588,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,78% — до 6504,57 пункта. Немецкий индекс DAX падал на 1,03% — до 14047,14 пункта, опустившись минутами ранее ниже 14000 пунктов впервые с 15 марта.

Европейские инвесторы во вторник оценивают окончательные данные по потребительским ценам в Германии. Так, инфляция в стране по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.

По прогнозу аналитиков Pantheon, которые приводит газета Wall Street Journal, инфляционное давление в стране останется сильным из-за более высоких цен на продукты питания и нефтепродукты.

Инвесторы также будут следить за данными по инфляции в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,4% с 7,9% месяцем ранее.

Более высокая инфляция может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Решения Федрезерва США в свою очередь могут повлиять на решения других мировых центробанков.