МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник увеличивают темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году

По состоянию на 16.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% — до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,97%, до 98,98 доллара.