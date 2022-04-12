На 16.27 мск цена июньских фьючерсов на Brent подскакивала на 5,14%
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836650150.html
Мировая экономика
ВТО оценила темпы роста мирового ВВП и торговли в 2022 году
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Транзит газа из России через Украину вновь просядет 12 апреля
Курсы валют
Эксперт предположил, в каком случае доллар будет стоить 45-55 рублей
Газовый вентиль
Президент ФРГ оценил перспективы сокращения импорта газа из России
Нефть
ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году
Торги
Фондовые индексы США заметно растут во вторник
Ставка Банка России
Путин прокомментировал текущее значение ставки Банка России
Глобальный энергокризис
Вашингтон разозлили: еще одна страна скупает нефть у России
Экономика в период санкций
Названы причины резкого роста цен на удобрения в мире
Санкции против РФ
СМИ: принятие нового санкционного пакета приведет к непростой ситуации
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836650150.html
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