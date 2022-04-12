МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером стабилен к евро и снижается к иене после данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на данных о всплеске инфляции в США

По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару не менялся с уровня предыдущего закрытия в 1,0883 доллара за евро, а курс доллара к иене снижался до 125,19 иены со 125,35 иены с закрытия понедельника. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,01%, до 99,94 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,5% с 7,9% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,2%. Динамика потребительских цен в значительной степени влияет на дальнейшие действия Федрезерва США, поэтому статистика имеет большое значение для валютных инвесторов.

Тем не менее доллар слабо отреагировал на данные. Как отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует газета Wall Street Journal, данные не показали какого-то неожиданно высокого роста цен. Возможно инвесторы полагают, что инфляция выходит на плато, сказал эксперт.

Позднее министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета страны снизился до 191 миллиарда долларов с дефицита в 217 миллиардов в феврале.