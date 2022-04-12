МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись снижением после окончательных данных о рекордной инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55%, до 7576,66 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6537,41 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 14124,95 пункта.

Так, инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.

Инвесторы обращают особое внимание на статистику по потребительским ценам в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на нулевом уровне, однако ожидают более "ястребиного" тона ЕЦБ в целом.