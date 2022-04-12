МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.06 мск майский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 0,11%, до примерно 237,5 доллара за тысячу кубометров. Максимальное значение вторника составило около 248 долларов. На таком уровне цены находятся впервые с ноября 2008 года.

Цены на газ в США растут вторую торговую сессию подряд, в понедельник фьючерсы подорожали почти на 6%.

Стоимость газа в США с начала года активно растет. По итогам января цены подскочили на 31%, затем упали почти на 10% в феврале. За март котировки поднялись еще на 28%, а с начала апреля зафиксирован рост на 18%.