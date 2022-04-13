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https://1prime.ru/Financial_market/20220413/836655287.html
Российский рынок акций растет в начале торгов среды
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растёт, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи на 10.11 мск демонстрирует рост на 0,63%, до 2557,12 пункта,... ПРАЙМ, 13.04.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растёт, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10.11 мск демонстрирует рост на 0,63%, до 2557,12 пункта, РТС — на 0,76%, до 1012,36 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижался на 18 копеек, до 79,50 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля.