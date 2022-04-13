МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растёт, следует из данных Московской биржи. Курс рубля прибавляет к доллару и евро утром в среду

Индекс Мосбиржи на 10.11 мск демонстрирует рост на 0,63%, до 2557,12 пункта, РТС — на 0,76%, до 1012,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижался на 18 копеек, до 79,50 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля.