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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220413/836655301.html
Курс рубля прибавляет к доллару и евро утром в среду
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слабо растет и к доллару, и к евро, прибавляя около 20 копеек. Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 18 копеек,... ПРАЙМ, 13.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слабо растет и к доллару, и к евро, прибавляя около 20 копеек.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 18 копеек, до 79,50 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля.