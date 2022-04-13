МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слабо растет и к доллару, и к евро, прибавляя около 20 копеек. Российский рынок акций растет в начале торгов среды

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 18 копеек, до 79,50 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,05 рубля.