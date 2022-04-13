МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы повышаются перед началом сезона отчетности. Инвесторы также анализируют данные по инфляции в США, которая достигла максимума за 40 лет.

Фьючерсы на S&P 500 подросли на 0,6% после вчерашнего снижения на 0,3%. Фьючерсы на Nasdaq Composite прибавили 0,8%.

В последние дни фондовые рынки попали под давление. Опасения насчет инфляции усилили неопределенность насчет того, насколько агрессивно будет действовать ФРС в борьбе со сдерживанием цен. Во вторник макроданные показали, что рост потребительских цен в марте вновь ускорился и составил 8,5% в годовом сравнении. Согласно Deutsche Bank, рост по сравнению с предыдущим месяцем совпал с ожиданиями экономистов, а базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, оказалась чуть ниже прогнозов.

"Инфляционная статистика очевидно не впечатлила, однако возможно, что инфляция уже почти достигла пика, и в ближайшие месяцы мы увидим начало дефляционного тренда, – прокомментировала Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. – Начало сезона отчетности банков может задать некое направление. Все внимание будет приковано к прогнозам на оставшуюся часть года".

Сегодня до начала торгов о результатах отчитаются JPMorgan, BlackRock, Delta Air Lines и Bed Bath & Beyond. Завтра отчеты опубликуют Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Доходность 10-летних американских казначейских облигаций выросла со вчерашних 2,724% до 2,784%, возобновив подъем после спада накануне.

Цены на нефть повышаются. Баррель сорта Brent подорожал на 0,5% до 105,13 доллара. Трейдеры анализируют спрос на энергоносители в Китае на фоне смягчения карантинных ограничений в Шанхае. При этом еще больше предприятий, включая два завода поставщиков Apple, приостановили производство.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 откатился на 0,3%. Акции британского ретейлера Tesco упали на 5,3% после того, как он заявил, что прогнозирует более низкую прибыль из-за роста цен, который меняет потребительские привычки.

Инвесторы продают европейские гособлигации. Доходность 10-летних немецких бондов поднялась до 0,857%. ЕЦБ проведет заседание в четверг, и инвесторы ждут больше информации о его планах сокращения стимулирующих мер.

"Представители ЕЦБ в последнее время стали чуть активнее призывать к ужесточению денежно-кредитной политики, – отметил Джереми Гатто, инвестиционный управляющий Unigestion. – Теперь они, похоже, согласны с тем, что инфляция может быть проблемой. Сейчас сложно испытывать какое-то воодушевление в отношении Европы".

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что переговоры о прекращении огня зашли в тупик, и российские военнослужащие продолжат наступление на Украине.

В Азии торги акциями прошли разнонаправленно. Shanghai Composite опустился на 0,8%, Hang Seng вырос на 0,3%.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,7%. Иена снизилась к доллару на 0,6% и достигла 20-летнего минимума. За один доллар давали 126 иен. Управляющий Банка Японии подтвердил в среду, что сохранит мягкую денежно-кредитную политику.

В 12.30 по Гринвичу в США выйдет индекс цен производителей (PPI), еще один показатель инфляции.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ