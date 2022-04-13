МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, инвесторы продолжают оценивать вероятность возникновения проблем с предложением на рынке, свидетельствуют данные торгов. Британия готовится к инфляционным кульбитам

По состоянию на 14.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,74%, до 106,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 102,11 доллара.

В среду на котировки оказывает влияние недавнее заявление президента РФ Владимира Путина. Путин заявил, что Украина "отошла от стамбульских договоренностей" в переговорах с Россией и "вернула процесс в тупиковую ситуацию". Так на рынки вернулись опасения о проблемах с поставками.

"Похоже, что нефть выигрывает от того, что конфликт между Украиной и Россией затягивается", — заявил агентству Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, на динамику цен повлияло снятие ряда ковидных запретов в Китае, так как ослабление ограничительных мер привело к повышению спроса на нефть.