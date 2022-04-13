МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду в ожидании затихания инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,51%, до 34314 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 14061,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4420,5 пункта.

Годовая инфляция в США ускорилась по итогам марта до 8,5%, что стало максимумом с 1981 года. Инвесторы восприняли эти данные с пессимизмом, так как Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла уже немало шагов для сдерживания роста потребительских цен, которые все равно продолжают расти.

Инвесторы, как отмечают аналитики, теперь задумались над тем, что инфляция, вероятно, приближается к своему пику и вскоре начнет замедляться.

"Данные инфляции очевидно были не очень хорошими, но, возможно, мы приближаемся к пику, и в ближайшие месяцы увидим что-то вроде дезинфляционной тенденции", — цитирует газета Wall Street Journal руководителя глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Вместе с тем, в США стартовал сезон отчетности. Уже отчитались Blackrock, чья квартальная чистая прибыль выросла на 20%, и JP Morgan (у него этот показатель упал на 42%). Обе компании отметили, что квартал был успешным, хотя внешнеполитические риски, вероятно, повлияют на их работу в будущем. Акции JP Morgan на предварительных торгах дешевеют на 0,6%, а Blackrock — дорожают на 0,14%.