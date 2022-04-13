МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды понижается на 0,34% по индексу Мосбиржи и на 0,76% по долларовому индексу РТС на фоне неоднозначности внешнего фона, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Подсчитаны реальные потери Германии в случае отказа от российского газа

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск сокращается на 0,34%, до 2532,02 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,76%, до 997,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 30 копеек, до 79,98 рубля, евро — на 45 копеек, до 86,69 рубля.

Внешний фон в среду можно назвать неоднозначным: цены на нефть повышаются после ралли накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" добавляет, что волатильность акций первого-второго эшелона уменьшилась. Он полагает, что ажиотажный спрос действительно ослаб, но при этом сохраняется интерес к отдельным бумагам производителей цветных и драгоценных металлов, удобрений, продовольствия.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Распадской" (+4,55%), "Фосарго" (+4,52%), "Мечела" (+3,13%), АФК "Система" (+2,35%), "Алроса" (+1,13%).

Эксперты из "Фридом Финанс" считают, что акции "Фосагро" дорожают на фоне новостей о росте цен на фосфорные удобрения на 80% с начала года. Эта динамика обусловлена дефицитом удобрений на мировом рынке из-за запрета на импорт из РФ (США сначала ввели такой запрет, но потом отменили — ред.), а также логистическими проблемами.

"Рост котировок "Алросы" объясняется некоторой коррекцией после сильного падения в предыдущие дни. После введения ограничений на экспорт ее продукции в страны ЕС "Алросе" необходимо перенаправить каналы продаж", — добавили они.

Виталий Манжос из "Алго Капитал" уточняет, что повышенным спросом сегодня пользуются акции экспортирующих компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. В целом же мы наблюдаем на рынке некую перекладку из бумаг одних сырьевых компаний в акции других.

В лидерах падения бумаги Polymetal (-1,77%), "Роснефти" (-1,92%), "Полюса" (-1,74%), "Северстали" (-1,72%) и "Русала" (-1,09%).

Относительная слабость ряда акций металлургических предприятий объясняется фиксацией прибыли, поскольку в ходе предыдущих торгов они выглядели сильнее рынка, полагает Манжос.

Продолжение падения показывают депозитарные расписки "Ленты" (-9,12%) на фоне скорого прекращения торгов по ним, отмечает Павел Гаврилов из "БКС Мир инвестиций". Также он добавил, что на рынке останутся недавно добавленные акции и в моменте реакции в них не наблюдается.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" сообщает, что ряд компаний представит операционные результаты за первый квартал и даст прогнозы на следующий. Эти новости, по его мнению, будут отыгрываться сильными движениями котировок, также вырастет интерес к акциям ИТ-сектора, ретейлеров и телекомов.

"Динамика внешних рынков и значимая иностранная статистика в текущих нестандартных условиях продолжают оказывать лишь слабое косвенное влияние на локальный рынок акций", — прогнозирует Виталий Манжос из "Алго Капитал".

В случае если сегодня вечером не выйдут значимые внешнеполитические новости, считает Манжос, то индексы Мосбиржи и РТС могут закрыться недалеко от текущих уровней, с изменением не более 2% по итогам дня.