Глава "СПБ Биржи": важно торговать в часы, когда торги на международных площадках уже открыты
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" объяснила временное сокращение торгового периода необходимостью обеспечить ликвидность для клиентов, следует из ответов на вопросы частных инвесторов генерального директора торговой площадки Романа Горюнова.
"Раньше, когда инвесторы в равной мере покупали и продавали бумаги, механизмы обеспечения ликвидности работали эффективно, поэтому "СПБ Биржа" открывала торги с 7 часов утра… Сейчас эта эффективность нарушена из-за дисбаланса спроса и предложения, так как сделок в одну строну может быть больше. Для того чтобы это не отражалось на ценах и чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, что они продают по адекватным рыночным ценам, "СПБ Биржа" сократила время торгов", — говорит Горюнов.
В текущей ситуации важно торговать в часы, когда торги на международных площадках уже открыты хотя бы в формате премаркета, чтобы работал принцип best execution, поясняет он.
"С 25 февраля мы начинали торги в 17.00 мск, а с 21 марта посчитали возможным начинать торги с 14.30 мск пятьюдесятью наиболее ликвидными международными бумагами и всеми остальными (более 1600 акций и депозитарных расписок) с 16 часов. Мы наблюдаем за развитием ситуации, если дисбаланс исчезнет, то будем постепенно расширять время торгов до привычного инвесторам", — добавляет он.
"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.
https://1prime.ru/Financial_market/20220413/836659814.html