МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" объяснила временное сокращение торгового периода необходимостью обеспечить ликвидность для клиентов, следует из ответов на вопросы частных инвесторов генерального директора торговой площадки Романа Горюнова. Торги иностранными бумагами на "СПБ Бирже" резко упали в марте

"Раньше, когда инвесторы в равной мере покупали и продавали бумаги, механизмы обеспечения ликвидности работали эффективно, поэтому "СПБ Биржа" открывала торги с 7 часов утра… Сейчас эта эффективность нарушена из-за дисбаланса спроса и предложения, так как сделок в одну строну может быть больше. Для того чтобы это не отражалось на ценах и чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, что они продают по адекватным рыночным ценам, "СПБ Биржа" сократила время торгов", — говорит Горюнов.

В текущей ситуации важно торговать в часы, когда торги на международных площадках уже открыты хотя бы в формате премаркета, чтобы работал принцип best execution, поясняет он.

"С 25 февраля мы начинали торги в 17.00 мск, а с 21 марта посчитали возможным начинать торги с 14.30 мск пятьюдесятью наиболее ликвидными международными бумагами и всеми остальными (более 1600 акций и депозитарных расписок) с 16 часов. Мы наблюдаем за развитием ситуации, если дисбаланс исчезнет, то будем постепенно расширять время торгов до привычного инвесторам", — добавляет он.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.