МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту после небольшой коррекции утром, так как спрос на него как на убежище от геополитических и инфляционных рисков сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,1 доллара, или на 0,16%, до 1979,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,04%, до 26,003 доллара за унцию.

Утром золото дешевело в рамках коррекции после роста на 1,4% накануне. Однако затем котировки вернулись в "зеленую зону", так как спрос остается высоким.

Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности. Дополнительную поддержку оказали данные по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 8,5%, что стало максимумом с 1981 года. Золото традиционно используется как инфляционных хедж.