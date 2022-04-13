МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду на 0,49% по индексу Мосбиржи и на 0,76% по РТС, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии среды опустился на 0,49%, до 2528,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 997,04 пункта.