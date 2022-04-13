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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220413/836661301.html
Российский рынок акций немного снизился по итогам торгов
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Российский рынок акций снизился в среду на 0,49% по индексу Мосбиржи и на 0,76% по РТС, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии... ПРАЙМ, 13.04.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду на 0,49% по индексу Мосбиржи и на 0,76% по РТС, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии среды опустился на 0,49%, до 2528,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 997,04 пункта.