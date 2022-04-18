События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 апреля
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Пасха — выходной на биржах
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март)
|12,2%
|9,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|1,6%
|1,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (1кв2022)
|4%
|4,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2022)
|8,1%
|4,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март)
|7,5%
|5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (март)
|7,5%
|6,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,5%
|5,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|X5 Group — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ГОСА (03.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД)
|0 — див-д 2020
|14,15 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|ВымпелКом — СД (о созыве ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836686292.html