МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Пасха — выходной на биржах    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март) 12,2% 9,3% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 1,6% 1,3% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (1кв2022) 4% 4,8% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2022) 8,1% 4,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март) 7,5% 5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (март) 7,5% 6,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,5% 5,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB X5 Group — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ГОСА (03.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД) 0 — див-д 2020 14,15 (9м2021) — див-д 2021
  RUB ВымпелКом — СД (о созыве ГОСА)    