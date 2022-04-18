МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижается на 0,32% — до 2418,2 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 949,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 22 копейки — до 80,15 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 85,42 рубля.