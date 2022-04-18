2022-04-18T10:02:00+03:00
2022-04-18T10:19:58+03:00
2022-04-18T10:02:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836686521.html
Российский рынок акций перешел к снижению после старта торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижается на 0,32% — до... ПРАЙМ, 18.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижается на 0,32% — до 2418,2 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 949,84 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 22 копейки — до 80,15 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 85,42 рубля.