МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, в то время как инвесторы предпочитают воздерживаться от риска в ожидании дальнейших комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Экономист назвал способ положить конец гегемонии доллара

По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,1%, до 34324 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13845 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4377 пункта.

Инвесторы не склонны к риску в начале недели. Их внимание по-прежнему приковано к комментариям ФРС США относительно дальнейшей монетарной политики. В среду ФРС опубликует "Бежевую книгу" — сводку комментариев Федрезерва об экономическом положении в стране.

Как сообщило агентство Блумберг, аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность рецессии в США в ближайшие два года составляет примерно 35%. В таких условиях ФРС должна действовать крайне осторожно.

Тем не менее, по данным CME Group, 89% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки ФРС на майском заседании сразу на две минимальных ступени.

"Сильные изменения редко проходят гладко как в политике, так и в экономике, рынки недооценивают эти риски. Мы все больше опасаемся, что лето будет турбулентным и волатильным", — сказал агентству Блумберг аналитик Standard Chartered Bank Эрик Робертсен (Eric Robertsen).