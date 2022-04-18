Фьючерсы на индексы DJIA и NASDAQ опускаются на снижении аппетита инвесторов к риску
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, в то время как инвесторы предпочитают воздерживаться от риска в ожидании дальнейших комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,1%, до 34324 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13845 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4377 пункта.
Инвесторы не склонны к риску в начале недели. Их внимание по-прежнему приковано к комментариям ФРС США относительно дальнейшей монетарной политики. В среду ФРС опубликует "Бежевую книгу" — сводку комментариев Федрезерва об экономическом положении в стране.
Как сообщило агентство Блумберг, аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность рецессии в США в ближайшие два года составляет примерно 35%. В таких условиях ФРС должна действовать крайне осторожно.
Тем не менее, по данным CME Group, 89% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки ФРС на майском заседании сразу на две минимальных ступени.
"Сильные изменения редко проходят гладко как в политике, так и в экономике, рынки недооценивают эти риски. Мы все больше опасаемся, что лето будет турбулентным и волатильным", — сказал агентству Блумберг аналитик Standard Chartered Bank Эрик Робертсен (Eric Robertsen).
https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836690990.html