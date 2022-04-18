МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на "надёжные" активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 22,2 доллара, или на 1,11%, до 1996,9 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал максимальных с 11 марта 2000,55 доллара.

Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до 26,302 доллара за унцию.

Как отметил агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos), несмотря на рост курса доллара и увеличение доходности гособлигаций США золото продолжает дорожать, поскольку спрос на надежные активы достаточно высок.

Это подтверждает тенденция отказа от риска на финансовых рынках в начале недели — фьючерсы на индексы США снижаются, а фондовые рынки Азии не демонстрировали определенной динамики, но с креном в минус. Инвесторы продолжают негативно оценивать внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.