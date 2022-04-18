МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник после снижения неделей ранее, свидетельствуют данные торгов. Goldman Sachs оценил риск рецессии в США в ближайшие два года

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,46%, до 34582,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,32%, до 13306,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,18%, до 4400,63 пункта.

Рынки США после длительных выходных открылись небольшим коррекционным ростом после снижения по итогам прошлой недели на 0,8-2,6%. Инвесторы обратили внимание на данные о рекордной более чем за 40 лет инфляции в США, опасаясь за перспективы экономики при таком активном росте потребительских цен в совокупности с геополитической неопределенностью.

Кроме того, на прошлой неделе в США стартовал сезон отчетностей. В понедельник о своих результатах отчитались еще два американских банка. Акции Bank of America дорожают на 2,4% после того как показатель выручки превысил прогнозы, составив 23,2 миллиарда долларов.

В то же время бумаги BNY Mellon снижаются в стоимости на 1,7%, поскольку выручка за прошлый квартал оказалась немного меньше ожиданий аналитиков, составив 3,9 миллиарда долларов.