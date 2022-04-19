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https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836697540.html
Российский рынок акций открывается заметным снижением
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Российский рынок акций открывается заметным снижением на старте торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1%, до 2320,99 пункта,... ПРАЙМ, 19.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций открывается заметным снижением на старте торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1%, до 2320,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 921,7 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 29 копеек, до 79,45 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 82,90 рубля.