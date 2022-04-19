МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций открывается заметным снижением на старте торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, как лишить доллар статуса мировой валюты

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1%, до 2320,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 921,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 29 копеек, до 79,45 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 82,90 рубля.