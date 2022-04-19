МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынков в ближайшие дни, в период майских праздников торги проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни 29 апреля, 4–6 мая, а также 11–13 мая по действующему регламенту.

1–3 мая и 7–10 мая торги не проводятся, заключает биржа.