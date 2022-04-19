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https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836699763.html
Мосбиржа определила график торгов на майских праздниках
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Московская биржа определила регламент работы рынков в ближайшие дни, в период майских праздников торги проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. Торги на... ПРАЙМ, 19.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынков в ближайшие дни, в период майских праздников торги проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки.
Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни 29 апреля, 4–6 мая, а также 11–13 мая по действующему регламенту.
1–3 мая и 7–10 мая торги не проводятся, заключает биржа.