МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слабо колеблются, оставаясь преимущественно в "красной зоне", в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты и макроэкономические статданные, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 16.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,01%, до 34314 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускается на 0,1%, до 13895,74 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4385,25 пункта.

Ситуация на рынке остается неопределенной, так как геополитическое напряжение сохраняется, инфляция остается повышенной, а финансовые отчеты компаний неоднозначны.

С одной стороны, рынки ожидают, что несмотря на геополитическую неопределенность Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку на ближайшем заседании, чтобы сдержать инфляцию. Причем инвесторы полагают, что Федрезрв поднимет ставку сразу на две ступени, так как экономика США достаточно устойчива, о чем свидетельствуют макроэкономические статданные. Ранее во вторник министерство торговли США сообщило, что число новостроек в марте неожиданно выросло до 1,793 миллиона.

С другой стороны, инвесторы следят за публикацией финансовых отчетов компаний. Выручка компаний в большинстве случаев оказалась лучше ожиданий, даже если и снизилась. При этом аналитики полагают, что прибыль компаний на данный момент может обеспечиваться тем, что покупатели платят более высокую цену за продукты и услуги компаний. Однако потребительская способность на фоне сохранения общей неопределенности может снизиться.

"Чем дольше цены остаются высокими, чем дольше продолжается война на Украине, тем выше вероятность того, что придется что-то менять. Корпорации не могут бесконечно продолжать перекладывать свои затраты на производство на других (в частности, на потребителей — ред.). Должен наступить переломный момент", — отметил глава рыночной стратегии Mediolanum International Funds Брайан О'Рейли (Brian O"Reilly), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.