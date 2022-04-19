МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника ускорил падение до 5% по индексу Мосбиржи на фоне заявления главы МИД России Сергея Лаврова о начале новой фазы спецоперации на Украине и негативных настроений инвесторов относительно перспектив развития компаний, следует из комментариев опрошенных экспертов. Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации

Индекс Мосбиржи к 16.13 мск сокращается на 3,12%, до 2269,27 пункта, индекс РТС – на 1,5%, до 912,67 пункта. В лидерах падения акции Сбербанка (-3,52%), ВТБ (-3,15%), "Аэрофлота" (-5,43%), расписки TCS (-9,53%) и Yandex (-3,57%).

"Российский фондовый рынок ускорил падение на фоне заявления главы МИД России Сергея Лаврова о продолжении спецоперации и о начале ее следующей фазы. Это увеличило и без того большую геополитическую неопределенность и санкционные риски", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, нет новых покупателей, нет притока свежих денег на рынок акций, а многие из-за геополитики и экономических рисков предпочитают выходить из акций в облигации. Поэтому индекс RGBI ускорил рост, вновь переписав двухмесячную вершину", — уточняет Бабин. Акции Мосбиржи не отреагировали на планы по отзыву ее статуса в Британии

Андрей Кочетков из "Открытие Research" полагает, что в банковском секторе инвесторы видят риски по понятным причинам: санкции, отсечение от зарубежного кредитования, странные условия внутри страны и отсутствие уверенности в росте прибыли. К тому же отечественные компании одна за другой приостанавливают дивидендные выплаты и публикации отчетностей, что также грает роль в поведении инвесторов, заключает он.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик, и сейчас начинается ее новая стадия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".